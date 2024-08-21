Как с возрастом меняется репродуктивная система женщины

Не больше 15 процентов — по результатам исследований, именно таков шанс на успешное зачатие в течение одного менструального цикла у здоровой супружеской пары. Что же влияет на фертильность женщины? В первую очередь — возраст. О том, как меняется состояние репродуктивной системы и здоровье женщины в каждом периоде жизни, «Вечерней Москве» рассказала врач-репродуктолог сети «Клиника Фомина» Антонина Козлова.

© Вечерняя Москва

24–25 лет

По словам специалиста, этот период считается пиком расцвета женской репродуктивной системы. На данном этапе организмом накоплен максимальный потенциал для успешного оплодотворения.

— Если говорить о частоте бесплодия, то, по данным статистики, у женщин от 18 до 29 лет этот показатель лишь немного превышает 10 процентов, — сообщила врач.

35 лет

Как рассказала репродуктолог, к 35 годам уже отмечается снижение женской фертильности, что объясняется уменьшением количества яйцеклеток и их «старением».

— То есть повышается риск генетических нарушений в яйцеклетках, — уточнила медик.

После 35 лет

После 35 фертильность начинает снижаться, а после 38 лет — заметно уже выраженное снижение. Также повышается риск прерывания беременности и рождения ребенка с хромосомной патологией, предупредила репродуктолог.

— Частота бесплодия у женщин в возрасте от 35 до 40 лет встречается уже с вероятностью 15 процентов. После 40 лет этот показатель превысит рубеж в 20 процентов, — отметила специалист.

45 лет и старше

На этом жизненном этапе показатель фертильности женщины не превышает 1, а вот риск акушерских осложнений возрастает, как и число родов путем операции кесарева сечения, предостерегла врач.

— Следует отметить, что представленные выше данные являются среднестатистическими, — подчеркнула специалист. — У некоторых женщин фертильность снижается в 30 лет, у других она сохраняется и после 40. Потому всегда, когда к врачу-репродуктологу обращается пациентка старше 35 лет за помощью в преодолении бесплодия, ей прежде всего проводят дополнительное обследование, чтобы оценить вероятность наступления беременности с собственными яйцеклетками.

Здесь важно понимать, что на практике у женщины старше 36 лет эффективность лечения методами вспомогательной репродукции будет ниже, чем у более юной пациентки, пояснила медик.

— Насколько важную роль играет возраст, показывают и результаты программ с использованием донорских яйцеклеток. Уже доказано, что яйцеклетка, взятая у молодой женщины, с большей вероятностью приведет к беременности и ее благоприятному исходу, нежели даже собственная яйцеклетка более взрослой женщины, — заверила врач.

Несмотря на прямую зависимость репродуктивных способностей женщины от возраста, современные технологии позволяют «обмануть» природу. Главное — вовремя позаботиться о «золотом парашюте» в виде банка яйцеклеток, сделав инвестиции в свой репродуктивный материал, добавила специалист.