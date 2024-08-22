Эксперт рассказала, как включить оливковое масло в свою бьюти-рутину

Оливковое масло первого отжима — неотъемлемая часть здоровой средиземноморской диеты и завсегдатай списков полезных продуктов. Но как вам идея включить его не только в рацион, но и в свое бьюти-меню? Эксперт в области общественного здравоохранения Кэрри Мадормо рассказала, как это сделать, порталу VeryWellHealth.

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«Оливковое масло богато полезными витаминами, жирами и антиоксидантами, и эти компоненты могут способствовать более здоровому виду кожи. Оно увлажняет кожу, удерживая влагу, а содержащиеся в нем антиоксиданты могут помочь устранить признаки старения», — объяснила медик.

Рекомендуемый специалистом порядок применения таков: очищаем кожу лосьоном, затем наносим небольшое количество масла и завершаем уходовую процедуру солнцезащитным кремом. При необходимости излишки масла можно промокнуть салфеткой или чистым полотенцем — это важно, так как избыток масла может привести к закупорке пор и появлению угревой сыпи. Кроме того, важно предварительно провести тест на чувствительность на небольшом участке кожи и убедиться, что оно не вызывает у вас раздражения.

Кроме того, оливковое масло можно использовать как натуральное средство для снятия стойкого макияжа — как минимум в случаях, если нужных средств не оказалось в косметичке. Например, в поездке. Однако обладательницам чувствительной кожи лучше отказаться от экспериментов. Также пищевое масло не подходит для использования на детской коже.