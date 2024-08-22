Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в рекламе собственного бренда бикини Khy. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость позировала в слитном купальнике серого цвета, оформленном вырезами в области талии и глубоким декольте. Фотограф запечатлел предпринимательницу во дворе дома. Волосы бизнесвумен распустила, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж. Из аксессуаров она предпочла серьги-кольца.

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Стоимость купальника неизвестна, поскольку новая коллекция марки еще недоступна для покупки.

Ранее в августе Кайли Дженнер в откровенном образе также попала на обложку Vogue.