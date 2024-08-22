Парикмахер назвал лучшие короткие стрижки для кудрявых волос

Стрижки боб, маллет и прямое каре могут отлично смотреться на кудрявых и вьющихся волосах, рассказала Москве 24 стилист-парикмахер Галина Тоторина.

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По ее словам, в целом с короткими стрижками на кудрявых волосах нужно быть осторожными.

"Важно понимать, какой завиток идет от кожи головы. Если это небольшая волна, такие стрижки можно делать спокойно. Если же завитки плотные, кудрявые, то нужно тщательно обдумать, как будет выглядеть прическа", – отметила парикмахер.

Когда делают обычное прямое каре на кудрявых волосах, в большинстве случаев результат разочаровывает: пряди накладываются друг на друга, расширяются книзу и создают треугольную форму.

"Однако на очень вьющихся волосах она часто выглядит шикарно. А если форма просто надоела, можно попробовать сделать каре с градуировкой. Оно будет более женственным, округлым и покажет объем и густоту волос", – посоветовала эксперт.

При такой прическе можно добавить и челку. Она сделает образ нежным – маленькие завитки красиво огранят лицо, отметила Тоторина.

"Если длина каре не устраивает, можно сделать стрижку боб. Она стильно смотрится, легко укладывается и красиво отрастает. Плюс позволяет создать объемный затылок, даже если волосы не имеют естественного объема", - Галина Тоторина, стилист-парикмахер.

Обладательницам лишь легких завитков Тоторина посоветовала обратить внимание на короткую стрижку маллет. Она придаст образу стиля и миловидности.

Главный же совет – найти хорошего парикмахера, который подберет стрижку с учетом формы лица и структуры волос, заключила эксперт.

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