Белла Хадид снялась в рекламе духов в цепях на голое тело

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламе собственного бренда духов Orebella. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица позировала в боди из страз и цепей на голое тело. Знаменитость запечатлели с макияжем в серебристых оттенках, при этом ее волосы собрали в гладкий пучок. На одном из кадров она также стояла обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками и полупрозрачной черной тканью.

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В июне Белла Хадид снялась в откровенном виде для модного бренда Yves Saint Lauren. Тогда супермодель предстала перед камерой лежа на кровати. На ней была облегающая майка, сквозь ткань которой виднелась обнаженная грудь.