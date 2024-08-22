Стилист назвал модный прием на осень

Народный стилист продолжает наряжать читательниц своего телеграм-канала к осени. И в этом сезоне в ход, надо признать, пошла сразу тяжелая артиллерия. В свежей модной заметке Александр Рогов призвал девушек носить носки, гольфы и чулки — это, по его словам, очевидный и доступный прием.

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«Стоят недорого и очень хорошо усложняют образы», — заверил эксперт.

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Для наглядности Рогов опубликовал фото с Недели моды в Копенгагене. Обратите внимание, что аксессуар может быть абсолютно любого цвета — все дело в основе образа и вашем умении сочетать вещи. Интересно, получится ли стилизовать чулки с вещью, которую стилист недавно назвал обязательной в грядущем сезоне?

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