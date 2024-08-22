41-летняя модель в нижнем белье приняла откровенную позу на фото

Польская супермодель Аня Рубик в нижнем белье приняла откровенную позу на фото для французского бренда Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

41-летняя манекенщица предстала на снимке спиной к камере в белом бюстгальтере и стрингах. При этом она продемонстрировала обнаженные ягодицы, нагнувшись над теннисной сеткой.

Также знаменитость надела мюли на высоких каблуках, массивный браслет и распустила волосы. Известно, что автором кадра выступил южноафриканский фотограф и режиссер Хенрик Пуриенн.

Ранее американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй снялась топлес для рекламы итальянского бренда Bottega Veneta.