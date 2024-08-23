Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Голливудская актриса Зои Кравиц вышла на публику в откровенном образе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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35-летняя Зои Кравиц появилась на премьере фильма «Подай знак» в Нью-Йорке. Актриса надела бежевый прозрачный топ без бюстгальтера и черную макси-юбку. Знаменитость дополнила образ бриллиантовыми серьгами и туфлями на каблуках. Визажисты сделали Зои Кравиц естественный макияж, а стилисты — высокий хвост.

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На днях Зои Кравиц с Ченнингом Татумом посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Голливудский актер опубликовал кадры со свидания с невестой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ролике артист поцеловал свою возлюбленную в щеку, когда она танцевала под музыку. Знаменитости были одеты в наряды черного цвета.

В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке Зои Кравиц и Ченнинга Татума. Причиной стало то, что Зои Кравиц заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.

В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Дуан. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Дуан назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались. Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.