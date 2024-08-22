Самые трендовые виды маникюра на осень

Осенью в тренде будут жемчужные магнитные лаки, рассказала «Газете.Ru» специалист по маникюру Маргарита Макарова. По ее словам, также актуальными будут сливовые и вишневые оттенки.

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Этой осенью одними из самых популярных цветов станут коллекции гель-лаков с магнитными блестками и оттенками от нейтрально-серого до дымчато-лилового. Но главная фишка — это, конечно, специальные магнитные частицы, которые придадут вашему маникюру уникальное внутреннее мерцание, — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что осенью в маникюре также будут популярны темно-сливовые оттенки и цвета спелой вишни. Также трендовыми останутся знаки вселенной и пирсинг на ногтях. Например, можно использовать магические символы в дизайне маникюра.

Еще один вариант эзотерического маникюра — так называемый аура. Но этой осенью нейл-профи предлагают остановится на двух оттенках этого маникюра — черном и белом/серебряном. Весь ноготь можно выкрасить в черный оттенок, а в середине ногтевого ложа капнуть на жидкий слой черного гель-лака белый или серебряный, — добавила Макарова.

Кроме того, в тренде будет кремовый оттенок «мов», подытожила специалист.

Ранее инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля рассказала, что летом можно делать маникюр с фруктовыми мотивами или с эффектом омбре. По ее словам, летом также актуальны узоры.