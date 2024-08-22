Полосатый свитер, как у Кейт Миддлтон: с чем носить, семь вариантов

Полосатый свитер — классический элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Этот уютный и стильный предмет одежды можно увидеть на многих знаменитостях, включая принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон. Ее утонченный вкус и умение создавать элегантные образы сделали полосатый свитер настоящим хитом среди модниц. С чем будем носить его этой осенью?

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Классические джинсы

Один из самых простых и универсальных вариантов — сочетание полосатого свитера с классическими синими джинсами, узкими или широкими, светлыми или темными. Этот образ отлично подходит для повседневных дел или прогулок по городу.

«Добавьте к комплекту белые кеды или лоферы, и у вас получится удобный, но при этом стильный наряд на каждый день», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Юбка-карандаш

Для создания более женственного и элегантного образа, носите полосатый свитер с юбкой-карандаш.

«Этот наряд идеально подойдет для работы или деловой встречи. Выбирайте юбку в нейтральных тонах, таких как черный, темно-синий или серый, и завершите образ классическими туфлями-лодочками или ботильонами. Это сочетание придаст вашему деловому стилю легкости и изящества», — уверяет стилист.

Брюки-кюлоты

Этот комплект выглядит стильно и современно, и подходит для множества ситуаций, будь то офисный дресс-код или встреча с друзьями. Выбирайте кюлоты из легких тканей для теплых дней или из шерсти для более холодных. Дополните наряд ботильонами или лоферами на небольшом каблуке.

Пышная юбка

Если вы хотите создать более дерзкий и модный образ, сочетайте полосатый свитер с пышной юбкой — от «тюльпана» до полноценной «пачки». Юбка может быть как мини, так и миди длины — все зависит от вашего настроения и стиля. В качестве обуви выбирайте ботинки на толстой подошве или высокие сапоги, чтобы завершить образ. Это смелое сочетание подчеркнет вашу уверенность и стиль.

Шорты

Для теплых дней полосатый свитер можно комбинировать с шортами. Это отличный вариант для прогулки по мегаполису или поездки за город. Шорты могут быть джинсовыми или кожаными, в зависимости от вашего предпочтения. Завершите образ высокими сапогами или массивными ботинками, и получите стильный и комфортный наряд на осень.

Пальто

Это сочетание будет выглядеть утонченно и элегантно, особенно если выбрать пальто в классическом стиле — например, актуальный сейчас тренч. Выбирайте пальто в нейтральных тонах, таких как бежевый, черный или серый, чтобы создать гармоничный образ. В качестве аксессуаров добавьте шарф и перчатки, чтобы завершить ваш осенний лук.

Комбинезон

Еще один модный в этом году элемент гардероба, который можно смело сочетать с полосатым свитером. Наденьте его под комбинезон для создания стильного многослойного образа. Этот наряд будет отлично смотреться как на прогулке, так и на встрече с друзьями. Завершите образ кроссовками или ботильонами, чтобы добавить ему комфорт и динамику.