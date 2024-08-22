Майли Сайрус поделилась кадрами с фотосета для Dolce & Gabbana

Певица Майли Сайрус снялась в новом кампейне итальянского бренда Dolce & Gabbana. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Майли Сайрус позировала в бюстгальтере и колготках, а также в черном пальто, платье с перьями и пеньюаре. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Недавно Майли Сайрус стала лицом выпуска журнала W Magazine. На обложке певица позировала в хлопковом синем комбинезоне с контрастным поясом Gucci.

В 2019 году Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развелись. В начале сентября прошлого года поп-исполнительница впервые откровенно рассказала о своем браке с голливудским актером.

В феврале Майли Сайрус посетила церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». На мероприятии певица появилась в откровенном наряде. Она вышла в свет в прозрачном мини-платье из золотой сетки Maison Margiela. Звезда победила в категории «Лучшая запись» за песню «Flowers», в которой рассказала о неудачных отношениях с актером Лиамом Хемсвортом. Она также взяла свою первую «Грэмми» за «лучшее сольное поп-исполнение».