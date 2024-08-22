Врач объяснил, почему появляются «гиалуроновые усы»

Непрофессионализм специалиста, увеличивающего губы филлерами, может привести к появлению «гиалуроновых усов», предупредила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова. Происхождение этого неприятного эффекта она объяснила россиянкам в беседе с aif.ru.

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Егорова объяснила, что к появлению «гиалуроновых усов» приводит то, что препарат, который используют для увеличения губ, выходит за их пределы и попадает в пространство над верхней губой. Врач также перечислила три причины, по которым это может произойти.

Первой из них она назвала неправильную технику работы. По словам Егоровой, если ввести филлер в мышечную ткань, то он постепенно начнет выталкиваться в кожу верхней губы. Вторая причина — это неправильно подобранный объем препарата. Врач заверила, что за одну процедуру не рекомендуется использовать более одного миллилитра.

Кроме того, «гиалуроновые усы» могут возникнуть, если после процедуры не соблюдать рекомендации мастера. Егорова объяснила, что после введения Миллера нельзя посещать баню или сауну, пить горячие напитки и есть очень горячую пищу, а также массировать губы. Все эти действия могут привести к возникновению побочных эффектов.

При этом, добавила Егорова, появление гиалуроновых усов может быть выгодно для возрастных женщин.

«Это место как раз в области "кисета" (кисетные морщины — мелкие тонкие вертикальные складки над верхней губой и в уголках губ). Если женщина возрастная, то это даже идет в плюс, потому что расправляются морщины кисета, но на молодых девушках это смотрится не очень хорошо», — заключила она.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории Наталия Гулакова назвала несколько простых мер, помогающих избежать проблем с кожей. Она посоветовала использовать косметику с антиоксидантами в составе и употреблять в пищу содержащие их продукты — например, цитрусовые.