Стилист объяснил, с чем носить кардиган осенью

Дизайнеры лихо превращают базовые вещи в тренды. А модные блогеры и знаменитости только и рады подыгрывать. Это коснулось такой простой вещи как кардиган. Старший редактор моды Lamoda и стилист Ирина Шумилина рассказала «Газете.Ru», как носить кардиган осенью.

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«Хотите одеться как современная француженка? Берите на заметку светлые джинсы, боди и кардиган, который освежит образ и в конце лета, и в начале осени. Серебристые серьги будут здесь не лишними — они придадут дополнительной прохладной свежести. В сумку можно бросить яркую помаду с матовым финишем — на случай приятных спонтанных планов на вечер», — начала эксперт.

Она также посоветовала носить кардиганы с платьем.

«Кардиган, платье, сумочка lady like — вот и образ в стиле 60-х годов. В данном случае можно аккуратно поиграть с принтами — добавив леопардовую сумку или туфли. Но и без этого образ получается фактурным и элегантным — так можно пойти и на работу, и на встречу, и на променад», — рассказала Шумилина.

По ее мнению, также хороший вариант — сочетание с юбкой.

«Вообще кардиган — это та самая вещь, без которой не получится ни один стильный многослойный образ. Если такие вам по душе, то берите майку, объемную рубашку — "капустный" верх готов. Вниз подойдут джинсы, но с юбкой все-таки получится гармоничнее по пропорциям», — добавила она.

Более трендовый вариант на осень, по мнению эксперта, носить кардиганы с капри.

«Капри будут популярны и осенью, а значит, они точно подойдут к востребованным кардиганам — и таким, как наш главный герой сегодня, и к укороченным моделям. Главное в случае с ними — встать на каблуки, для равновесия пропорций. А все остальное уже по вдохновению: размер и цвет сумки, наличие или отсутствие приятных деталей вроде крабика или ободка», — отметила Шумилина.

И в заключение стилист посоветовала носить кардиган с брюками.