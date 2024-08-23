Стилист посоветовал купить на осень бутылочку за 27 тысяч рублей

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить подвеску с бутылочкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Делюсь находкой дня. Украшение-бутылочка от бренда Lyna Plus, креативным директором которого является Оксана Рим / о ее стиле я вчера рассказывал в рубрике #МузаДня. Посмотрите как круто Оксана интегрирует это милое украшение в свои образы (последние 3 фото)», — написал Рогов.

Стоимость украшения на официальном сайте составила 27 тысяч рублей.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В феврале Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.