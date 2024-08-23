Актриса Лили Коллинз снялась в меховом помпоне для обложки глянца

Звезда «Эмили в Париже», актриса Лили Коллинз стала лицом нового выпуска журнала Elle. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лили Коллинз позировала в гигантском помпоне из белого меха, который дополнила черными колготками и высокими сапогами. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также нюдовый макияж. На других фото она позировала в мини-платье и жакете с юбкой из твида.

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Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.

В июне 2023 года съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» были отложены из-за забастовки сценаристов. «Эмили в Париже» — один из нескольких сериалов, сценаристы которых состояли в гильдии и не могли выполнять свою работу. Третий сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix 21 декабря 2022 года после масштабной премьеры в Париже, которая собрала толпы поклонников и весь актерский состав, включая Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукаса Браво и других.