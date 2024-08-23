Модель Валентина Иванова снялась в купальнике с юбкой

Девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова снялась в купальнике на отдыхе. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Социальные сети

Валентина Иванова показала ягодицы в сиреневом купальнике с юбкой и топом со спущенными плечами. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.

© Социальные сети

Тимати регулярно делает дорогостоящие подарки Валентине Ивановой и отвозит ее на курорты. Так, в марте рэпер купил своей возлюбленной новый автомобиль — Mercedes-Benz G-Класса темно-зеленого цвета. Девушка снялась у машины в прозрачном топе и кожаных джинсах. Известно, что блогерша также получила Porsche на свое 20-летие от исполнителя.

Недавно Валентина Иванова опубликовала фотографии и видео в белой папахе. Модель позировала в черном лифчике с разрезами. Ей также сделали укладку и вечерний макияж с блеском на губах. В кадре она танцевала с сигаретой во рту. Поклонники не оценили образ с папахой и раскритиковали в комментариях.