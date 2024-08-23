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Киркоров появился на публике с новой прической и татуировками на руках

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров кардинально сменил имидж и показал результат преображения на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Кадры с ковровой дорожки публикует StarHit.

Киркоров кардинально сменил имидж
© ТАСС

55-летний исполнитель появился на публике с новой прической и татуировками на руках. Артист сделал кудри на седые волосы, а в качестве наряда предпочел облегающие брюки и черную майку, которая демонстрировала его подтянутое тело. Образ знаменитости дополнила блестящая цепь, очки и несколько крупных браслетов.

В апреле Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.

Тренды
Филипп Киркоров