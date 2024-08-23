Стилист объяснил, как мужчине носить рубашку в клетку

Рубашка в клетку — это универсальный элемент мужского гардероба, который может стать основой как повседневного, так и более формального образа. Она идеально сочетается с разными стилями, что делает ее одним из самых популярных и востребованных предметов одежды среди мужчин: например, среди верных поклонников — Дэвид Бэкхем, который, на минуточку, считается одним из самых стильных мужчин Англии, да и мира.

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Однако, вопрос о том, с чем носить клетчатую рубашку в клетку, и можно ли ее сочетать с костюмом, требует внимательного подхода.

Кэжуал стиль

Клетчатая рубашка — это один из главных атрибутов кэжуал стиля. Сочетать ее можно с джинсами, брюками чинос, карго или даже с шортами. Вот несколько вариантов.

Джинсы

Классическое и беспроигрышное сочетание. Рубашку можно носить как заправленной, так и навыпуск. Для более расслабленного образа накиньте ее на футболку или тонкую водолазку, оставив расстегнутой.

Чиносы

Брюки чинос, особенно в нейтральных оттенках (бежевый, оливковый, серый), прекрасно дополняют клетчатую рубашку. Это сочетание подходит для повседневного образа с ноткой элегантности, но когда не слишком хочется заморачиваться с формальностями.

Жилетка

В прохладные дни очень удобно надеть жилетку или толстовку поверх клетчатой рубашки. Это комфортно, так можно отправиться не неформальную рабочую встречу, прогулку с ребенком по осеннему парку, ужин с другом или даже свидание, если место предполагается не очень пафосное.

Рабочий стиль

В зависимости от цвета и размера клетки, такая рубашка может стать отличным вариантом для офисного или делового образа, если ваш дресс-код позволяет некоторую свободу.

Брюки

«Классические однотонные брюки — это идеальный компаньон для клетчатой рубашки. Чтобы образ выглядел сдержанно, выбирайте рубашки с мелкой клеткой и сочетайте их с нейтральными по цвету брюками. Надевать ли галстук? В зависимости от ситуации. Если его нет, то верхнюю пуговицу стоит расстегнуть», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Джемпер

Наденьте клетчатую рубашку под однотонный джемпер или кардиган, пуловер без рукавов тоже смотрится отлично и добавляет тепла, не делая образ повседневным. В этом случае воротник рубашки можно выпустить наружу, добавив образу стильной многослойности.

Джинсы плюс пиджак плюс пальто

«Вполне рабочий вариант, если вам не нужно проводить важное совещание или отправляться на переговоры с деловыми партнерами. Клетка тут будет вполне уместна, а вы в таком виде можете отправляться и на работу, и по личным делам», — говорит стилист.

Рубашка в клетку и костюм: можно ли сочетать?

Это достаточно смелое решение, но при правильном подборе оттенков и узоров такое сочетание может выглядеть очень стильно. Вот несколько рекомендаций.

Для сочетания с костюмом лучше всего подходит рубашка с мелкой клеткой. Она выглядит более сдержанно и не перегружает образ. Выбирайте костюм однотонного цвета, чтобы не возникло конфликта узоров. Если не предполагается важных деловых мероприятий, пиджак можно заменить на куртку.

Если клетка на рубашке выполнена в нейтральных тонах (например, синий, серый, белый), ее можно комбинировать с костюмом аналогичных оттенков. Это придаст образу целостность и элегантность.

С клетчатой рубашкой можно носить однотонный галстук, который по цвету сочетается с одним из цветов клетки. Избегайте вариантров с яркими принтами, чтобы не перегружать образ.

В холодное время года клетчатую рубашку можно носить с толстовкой, свитером, или утепленным пиджаком. Подберите модель из более плотных тканей, таких как фланель, для создания теплого и уютного образа.

Рубашка в клетку хорошо сочетается с различными аксессуарами

Однотонный кожаный ремень классического цвета (черный, коричневый) дополнит любой образ с рубашкой в клетку.

Для кэжуал образа подойдут лоферы, кеды или мокасины. В случае более формального наряда выбирайте классические туфли.

Элегантные часы с металлическим или кожаным ремешком завершат образ и добавят ему статусности.