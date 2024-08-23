Пять признаков, что необходимо менять массажиста

Массажи разных направлений и видов сегодня невероятно популярны. Однако процедура далеко не безобидная и важно понимать, что вы обратились к грамотному специалисту. Массажист Виталий Степанов рассказал нам, когда стоит задуматься над сменой своего мастера.

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Вас принимают на дому

Если вы знакомы с мастером и его техникой продолжительное время, вы вполне можете отправиться на прием домой, но при условии, что его рабочий кабинет в квартире соответствует всем нормам. На первый сеанс к незнакомому массажисту лучше всего отправляться в салон, причем подробно изучив отзывы. Только так вы с максимальной вероятностью избежите неприятных последствий после процедуры.

У мастера нет медицинского образования

Массаж — серьезная процедура, которая оказывает влияние на работу многих систем. Человек, который прошел одни лишь курсы, но не знаком с анатомией человека, просто опасен для вашего здоровья, считает наш эксперт. Не стесняйтесь спросить о наличии сертификатов, подтверждающих квалификацию мастера.

Массажист не задает вопросов

Как мы уже говорили, массаж, особенно лечебный, — серьезное вмешательство, имеющее противопоказания. Одним из самых серьезных является нарушение работы кровеносных сосудов и болезни сердца. Мастер обязательно собирает анамнез перед процедурой и отказывается ее проводить, если видит, что ваше состояние не позволяет делать массаж.

Мастер не обрабатывает руки

У каждого массжиста своя схема и техника работы, однако большинство работает без перчаток, чтобы чувствовать температуру тела и качественно проработать все необходимые зоны. В этом случае мастер всегда обрабатывает руки антисептиком. Если же вы видите, что массажист прикасается к посторонним предметам и после этого не обрабатывает руки заново, подумайте о смене своего мастера.

Массирует область живота дольше положенного

Одной из самых опасных зон считается область живота. Все дело в том, что здесь находятся важные органы и лимфоузлы, которые требует максимально деликатного подхода. Массаж этой зоны не предусматривает длительность больше 7 минут.