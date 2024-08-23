Косметолог дал совет, как быть молодым дольше

Чащина отметила, что благодаря современным технологиям косметологи могут эффективно решать разнообразные задачи, с которыми обращаются пациенты. Эти методики включают использование лазеров, инъекции биоактивных веществ и другие инструменты, основанные на принципах классической физиотерапии.

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По словам Чащиной, использование новейших аппаратов и методик позволяет безопасно и результативно устранять различные эстетические недостатки, улучшая качество кожи и добиваясь омоложения. Она подчеркнула, что для достижения наилучших результатов необходимо применять персонализированный подход, учитывающий физиологические особенности каждого пациента.

Такой подход включает использование различных сочетанных протоколов, которые адаптируются под индивидуальные нужды и особенности организма, обеспечивая максимальную эффективность и безопасность процедур, подытожила специалист в интервью РИАМО.

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