Ирина Шейк снялась в ватнике для российского бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в куртке-ватнике для российского бренда Gloria Jeans в Нью-Йорке. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

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В размещенном ролике 38-летняя знаменитость примерила черные леггинсы, водолазку с высоким воротом и ботфорты на шпильке. Помимо этого, она дополнила образ тонким золотым ремешком на талии. Вдобавок звезда надела объемную куртку серого цвета.

Кроме того, Шейк распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

В мае Наталья Водянова также снялась для российского бренда. 42-летняя манекенщица была запечатлена в шелковом платье-комбинации розового цвета и сером пальто на фото для марки 12 STOREEZ.