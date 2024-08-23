Пластические операции осенью: что лучше делать и почему

Большинство пластических операций можно проводить в любое время года — вне зависимости от погоды и температурных условий. Врачи уверяют, что главное — не день календаря, а готовность пациента не только физически, но и психологически пройти все этапы, начиная с подготовки и заканчивая полным восстановлением организма. Однако осень обладает своими преимуществами для проведения операций. Какие манипуляции лучше проводить в дождливый сезон, нам рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.

© unsplash

Плюсы пластических операций осенью

Уже ближе к концу августа погода начинает радовать комфортной температурой, летний зной позади, но еще не холодно. Это позволяет надеть такую одежду, которая поможет скрыть следы операции, но и не заставит укутываться в несколько слоев, как зимой. О других преимуществах рассказал наш эксперт:

Организм за лето отдохнул, получил нужную дозу витаминов, солнца. До холодов еще есть время и иммунитет «настроен» положительно для различных процедур, операций и т. д;

Еще со времен школы, для многих отсчет года начинается с 1 сентября. Подсознательно человек готов к переменам, обновлениям в жизни, очередному этапу. Сделать что-то для себя и для своего будущего — хороший и правильный посыл;

Несмотря на то, что осенью случаются всплески инфекционных и простудных заболеваний, как правило, они протекают легче, чем зимой. Достаточно теплая погода и запас сил и энергии, полученных летом, помогают быстро прийти в норму после процедуры.

Какие операции особенно актуальны в осенний период

По словам Александра, с наступлением осени для лица и шеи лучше всего проводить следующие методики:

Спейслифтинг;

Эндоскопический лифтинг;

Платизмопластика;

Блефаропластика;

Пьезоринопластика.

«Самое главное условие, которое минимизирует все риски — это клиника с проверенной репутацией, опыт и квалификация оперирующего хирурга. Также важным критерием является соблюдение всех рекомендаций врача: правильный период реабилитации, режим, отсутствие физической активности, прогулки на свежем воздухе, полноценный отдых, сон и т. д.», — советует хирург.

Период с осени до весны также максимально подходит для коррекции груди и тела.

«Конечно, летом провести подобные операции никто не запрещает, но, если за окном — палящая жара, восстановительный процесс будет доставлять сильный дискомфорт. В жару физически непросто носить компрессионное белье, от высоких температур за окном чаще будет возникать желание принять душ», — уточняет врач.

Да и биологические процессы тоже проходят легче, если за окном приятные погодные условия.

Для максимально быстрой реабилитации хирург советует совершать ежедневные прогулки. Они помогут снизить болезненные ощущения, улучшить циркуляцию крови, способствовать уменьшению отеков.

«Очень полезно после операции выехать за город, чтобы дышать свежим воздухом, расслабляться и приезжать на запланированные консультации для контроля за восстановительным процессом», — рассказывает Александр.

А когда, как не золотой осенью, это лучше всего делать?