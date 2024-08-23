Звезда сериала «Постучись в мою дверь» показала фото в купальнике

Актриса отдыхает в преддверии нового съёмочного сезона. Этим летом турецкие режиссёры поставили на небольшую паузу работу над популярными сериалами, поэтому у восточных звёзд есть возможность отдохнуть. Ханде Эрчел, известная зрителям по роли Эды в дизи «Постучись мою дверь», проводит время у моря.

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Актриса наслаждается турецким солнцем, выбирая пляжные образы от мировых модных брендов. 30-летняя звезда поделилась снимком в слитном фиолетовом купальнике и кепке от Polo Ralph Lauren.

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Свободна от обязательств, — подписала кадр Эрчел.

В последнее время Ханде стала чаще принимать участие в фотосессиях в купальниках. Актрису называют одной из самых популярных турецких знаменитостей на данный момент, поэтому благодаря ей в стране вырос спрос на открытые купальные костюмы.

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