Как быстро и недорого избавиться от кругов и мешков под глазами?

Темные круги и мешки под глазами придают лицу неэстетичный и усталый вид, однако есть способы просто и недорого избавиться от этой проблемы. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей.

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Убрать синяки и мешки можно в домашних условиях, если проблема не носит хронический характер и является разовым явлением. В этом случае важно хорошо высыпаться, позволяя себе 7-8 часов полноценного сна, пить много чистой воды и не допускать чувства жажды, следить за рационом – в нем всегда должны быть железо, фолиевая кислота, витамины А и С. Также необходимо пользоваться увлажняющими кремами для век, чтобы кожа под глазами не пересыхала, и холодными компрессами.

С мешками помогают справиться умывание холодной водой и холодные компрессы. В качестве последних можно использовать чайные пакетики, предварительно выдержанные в морозилке. Также подойдут компрессы из настоев мяты, ромашки, чабреца, зверобоя и чистотела.

Народные средства могут помочь и в борьбе с синяками. Для этого под глаза можно наложить компресс из мелко натертого сырого картофеля, крахмальную маску с банановым пюре, натуральные патчи из кружков свежего огурца.

Ранее преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения Сергей Степанов рассказал, что темные круги под глазами могут появиться из-за переутомляемости и длительной работы за компьютером. Также темные круги часто можно объяснить низким содержанием питательных веществ в коже и близким расположением сосудов.