Стилист Рогов посоветовал покупать вещи с коровьим принтом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал покупать вещи с коровьим принтом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«А помните мой пост про коровий принт, который, по моему мнению, заменит по популярности леопардовый узор в наступающем сезоне? Так вот, я все чаще нахожу классные вещицы с этим анималистичным принтом и советую вам к нему присмотреться!» — написал Рогов.

Он посоветовал использовать принт в сумках, лоферах, мюлях, ремнях и не только.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В феврале Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

Ранее Александр Рогов рассказал, какую одежду купить в самом трендовом оттенке.