56-летняя Алика Смехова показала фото в бикини на отдыхе в Италии

Заслуженная артистка России 56-летняя Алика Смехова опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в бикини. Актриса сделала снимки на отдыхе в Италии. На кадрах звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» позировала перед камерой, стоя на борту яхты.

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Смехова надела коралловое бикини, которое включало в себя бюстгальтер и трусы с заниженной талией. Поклонники восхитились фигурой артистки.

«Божественная фигура! Очень красивая и сексуальная»; «Роскошная девушка»; «Фигура — отпад», — написали комментаторы под публикацией.

© соцсети

Ранее телеведущая Елена Летучая показала фигуру, снявшись в прозрачном платье, фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. 45-летняя журналистка позировала, стоя на лестнице в откровенном черном наряде. Под прозрачное платье она надела бюстгальтер и трусы-шорты в тон одежде. Образ звезда дополнила золотистой цепочкой с массивным кулоном.

До этого пользователи Сети раскритиковали телеведущую Ксению Собчак за откровенные фото, которые она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке 42-летняя журналистка продемонстрировала плоский живот и «кубики» пресса. Комментаторам внешний вид звезды не понравился, они сравнили ее с пенсионеркой.