Трикотажное платье: 12 элегантных вариантов на теплую осень

Чистые линии, лаконичный крой, сдержанные оттенки. Трикотаж — это не только про уют, но и про универсальность и женственность. Особенно это касается платьев, которые подойдут для образов в духе ladylike. Какие модели носим в этом сезоне?

На бретелях

Весьма выигрышный вариант, так как отсутствие рукавов дает возможность поиграть с сочетаниями для теплой осени. Накиньте на плечи пиджак или наденьте длинный кардиган в тон — вот вам два разных образа. V-образный вырез горловины сделает линию шеи стройнее и изящнее.

С воротником поло

Поскольку футболки-поло в этом году завоевали сердца абсолютно всех, то несложно догадаться, что характерный воротник перекочует и на платья. Оверсайз или облегающий силуэт — решать вам, но отдельное внимание уделите деталям. Их должно быть в меру, так как воротник-поло сам по себе акцент. Контрастный кант как раз будет уместен.

Короткое

Здесь мы, конечно, не про мини, а про свободный фасон до колен или чуть выше. Такие уютные модели легко комбинируются с лоферами и сапогами с широким голенищем. Опять же, в прохладную погоду можно обратиться к колготкам, которые актуальны сейчас, как никогда: играем цветами и текстурами.

С драпировкой

Какой бы сильной ни была всеобщая тяга к минимализму и простоте кроя, не усложнять ситуацию бывает сложно, согласитесь. Тем более, когда речь заходит о таком эффектном фешн-приеме, как драпировка. Складки на ткани мы начали активно считать еще ранней весной — продолжим заниматься этим и осенью.

Спущенные плечи

Продолжение темы драпировки, так как без сборок здесь зачастую не обойтись. Такие модели непременно заслуживают отдельного упоминания, ибо открытые плечи и ключица — это максимально женственно и сексуально. А трикотаж — чуть ли не самая благодарная ткань для такого фасона.

Вырезы

В случае с трикотажем с вырезами нужно быть аккуратными. Не в каждой ткани они выглядят достойно. Плюс важно не переборщить: если подчеркивать какую-то зону, то только одну. Так, открытая спина обязательно придаст образу пикантности.