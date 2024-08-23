Назван способ стильно сочетать кардиган

Россиянкам раскрыли способы стильно сочетать одну модную осеннюю вещь
Старший редактор моды Lamoda, стилист Ирина Шумилина раскрыла способы стильно сочетать одну модную осеннюю вещь. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».
Эксперт рассказала, что популярным предметом гардероба в упомянутом сезоне станет кардиган, который можно носить с джинсами и боди.
«Берите на заметку светлые джинсы, боди и кардиган, который освежит образ и в конце лета, и в начале осени. Серебристые серьги будут здесь не лишними — они придадут дополнительной прохладной свежести. В сумку можно бросить яркую помаду с матовым финишем — на случай приятных спонтанных планов на вечер», — уточнила она.
Эксперт также призвала носить кардиган с платьем или юбкой.
«Вообще кардиган — это та самая вещь, без которой не получится ни один стильный многослойный образ. Если такие вам по душе, то берите майку, объемную рубашку — "капустный" верх готов. Вниз подойдут джинсы, но с юбкой все-таки получится гармоничнее по пропорциям», — пояснила Шумилина.
В завершение стилист посоветовала составлять образы с капри или брюками.
«Если капри для вас — слишком смело, переключайтесь на брюки свободного кроя — это не менее трендовая вещь в наступающем сезоне», — заключила она.
Ранее в августе российский стилист Алеко Надирян перечислил модные цвета в одежде на осень. По словам эксперта, главным оттенком в грядущем сезоне будет баклажановый. Он также внес в список туманный желтый, небесно-голубой и серый.