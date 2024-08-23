Борисова объяснила, зачем сделала пластику

Решившаяся на пластическую операцию Дана Борисова впервые показала результат. Замотанная в бинты звезда наконец вернулась из клиники домой и поспешила поделиться успехами с поклонниками. Изменения оказались значительными: знаменитость присоединилась к тренду на «лисьи глазки».

В беседе с «МК» Борисова объяснила, зачем легла под нож хирурга. Оказалось, что причина — возрастные изменения. Она призналась, что до последнего старалась обходиться без пластической хирургии, спасаясь одной лишь косметологией.

«Филеры, ботокс, биоревитализация, аппаратные процедуры — делала все», — не скрывает Дана. Однако результат ее не устроил, и пришлось делать операцию.

Телеведущая заявила, что «благородные морщины», которые могут появиться даже у тех, кто стареет красиво, ее совершенно не устраивают.

«Меня в моей внешности не устраивал нахмурившийся внешний вид — брови сползли и напоминали мне уже Брежнева. Хотелось что-то в себе немного поменять», — пояснила звезда.

Борисова не скрывает, что вдохновилась примером Беллы Хадид, решившись на «лисьи глазки». И, по ее словам, делать такую процедуру в Москве умеет не так уж много хирургов.

'Операция должна была идти два часа, но длилась три, так как крови было больше, чем хотелось бы, и приходилось ее убирать. Это было неожиданностью, — поделилась подробностями теледива.

Она добавила, что в будущем намерена поменять паспорт, чтобы в нем была фотография с обновленной внешностью.