Вспоминаем лучшие образы из колумбийского турне Меган Маркл

Меган Маркл знала, что нужно взять с собой в поездку в Колумбию с принцем Гарри! Герцог и герцогиня Сассекские были в стране с 15 августа, и стиль Меган варьировался от создания новых нарядов (включая поддержку местных модельеров!) до повторного использования старых любимых. Вспоминаем всё и по порядку!

Меган Маркл в Боготе, день 1

Герцог и герцогиня Сассекские начали свою поездку в Боготу 15 августа, стартовали в столице Колумбии с официального приветствия вице-президента. Меган надела тёмно-синий жилет и брючный костюм от Veronica Beard с чёрными туфлями на каблуках от Manolo Blahnik и белой сумочкой от Loro Piana. Американская пройма — одна из визитных карточек Меган, и она также надела некоторые из своих любимых украшений: золотые часы Cartier и браслет Love.

После приветствия вице-президента Франсии Маркес и остановки в местной школе, супруги сменили наряды для посещения Национального центра искусств. Герцогиня надела красное, розовое и золотое платье цвета металлик от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис с коричневыми мюлями Jimmy Choo на ремешках. Она распустила волосы, но не сняла часы и браслет Cartier.

Ещё до визита в Колумбию Меган была поклонницей этого дизайнера. Ранее она уже надевала несколько нарядов от Ортис во время своего визита в Нигерию в мае, а также золотое платье без бретелек от дизайнера в 2023 году, когда она принимала награду на церемонии Ms. Foundation Women of Vision Awards в Нью-Йорке.

Герцог и герцогиня Сассекские снова поменялись образами на прогулке в Университете EAN, где они приняли участие в саммите по ответственному цифровому будущему, организованному с участием их благотворительного фонда Archewell Foundation.

Меган выбрала коричневую рубашку на пуговицах от Виктории Бекхэм, шелковистые брюки от La Ligne и карамельные туфли на каблуках от Aquazurra, собрав волосы в хвост и добавив золотое ожерелье Cartier и длинные серьги.

Меган Маркл в Боготе, день 2

Меган и принц Гарри продолжили свой тур 16 августа посещением школы Colegio La Giralda в Санта-Фе. Герцогиня Сассекская надела свой льняной блейзер Loro Piana Jamilla поверх белой рубашки. Она зачесала волосы назад в пучок с боковым пробором, позволив блеснуть особому аксессуару — серьгам-бабочкам принцессы Дианы. Меган уже носила украшение её покойной свекрови, дебютировав с ними во время тура по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонга в 2018 году вместе с принцем Гарри, сразу после того, как объявила о своей беременности принцем Арчи.

Герцогиня Сассекская была не менее яркой в синем платье от Oscar De La Renta на частном обеде, устроенном вице-президентом Маркес. Лазурный оттенок, возможно, был отсылкой в сторону одного из оттенков флага Колумбии.

А 16 августа Меган выбрала образ от другого колумбийского дизайнера на встречу с членами колумбийской команды Invictus Games в Centro de Rehabilitación Inclusiva. Герцогиня Сассекская надела белую блузу с юбкой-миди из шёлка цвета цвета слоновой кости от колумбийского бренда Juan De Dios. Эта марка жертвует часть от своих онлайн-продаж в фонд El Banco de Alimentos Cali, обеспечивая питанием нуждающихся.

Меган Маркл в Картахене, день 3

Для посещения школы, где сохраняются культурные традиции игры на барабанах, герцогиня выбрала ещё один наряд от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис, сочетая топ и юбку. Она дополнила его золотыми украшениями, в том числе сентиментальным ожерельем из своей шкатулки: Imperial Disc Pendant от Ariel Gordon Jewelry, на котором выгравированы имена её детей: принца Арчи и принцессы Лилибет.

Меган Маркл в Сан-Басилио-де-Паленке, день 3

Герцогиня Сассекская была одета во всё белое во время посещения исторической деревни Сан-Басилио-де-Паленке. Она поддержала другого колумбийского дизайнера, надев шляпу Ханнии Чар, которая родилась в Картахене и вдохновлялась красочными романтическими уголками своего города.

Меган Маркл в Кали, день 4

Меган выступила на форуме «Афроженщины и власть». Она надела топ без рукавов на пуговицах, заправленный в расшитую блёстками юбку-миди от Silvia Tcherassi, и дополнила его пурпурными туфлями на каблуках. Она уложила волосы, подчеркнув образ серьгами.

Позже Меган выбрала ещё один полностью белый наряд в Unidad Recreativa El Vallado, где она и принц Гарри вышли на танцпол, чтобы немного потанцевать сальсу.

На музыкальном фестивале Петронио Альвареса, Меган появилась в зелёно-белом платье от колумбийского дизайнера Андреса Оталоры.