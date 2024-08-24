56-летняя Валерия в майке с глубоким декольте снялась на яхте

Певица Валерия стала лицом нового выпуска журнала Psychologies. Обложку опубликовало издание на официальном сайте.

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56-летняя Валерия позировала в белой майке с глубоким декольте, брюках в тон и сером пальто из шерсти. Съемка прошла на яхте в море. Ей также сделали укладку с объемом у корней, мягкими локонами и легкий нюдовый макияж.

В мае Валерия назвала себя категорической противницей пластических операций в 30 лет.

© Psychologies

Валерия подчеркнула, что в нынешнее время ценится естественная внешность, поэтому она не понимает, зачем девушки идут на пластику. Она ужаснулась от того, что сейчас к пластическим хирургам ходят, как «на массаж». В то же время певица не исключила, что хирургическое вмешательство допустимо в некоторых случаях.

В августе Валерия предпочла для концерта провокационный образ: широкие золотые брюки, сияющий жилет и массивные золотые кольца. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж.

Ранее дочь Валерии сменила имидж.