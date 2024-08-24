Женская обувь на осень-2024: главные тренды

Предстоящий сезон готовит множество модных сюрпризов — от туфель лодочек на каблуке, высоких сапог с широким голенищем, байкерских ботинок и ботильонов до лакированных мюлей и кед в стиле ретро. Какими будут тренды обуви осенью 2024 года, а также что советуют стилисты, — в материале «Ленты.ру».

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Модная обувь на осень-2024

Туфли-лодочки и слингбэки

Наравне с удобными кроссовками и кедами все больше места в гардеробах модниц завоевывают лодочки на каблуке и слингбэки (туфли с открытой пяткой). Эта тенденция вписывается в общий тренд на женственность: популярными вновь становятся приталенные силуэты, кружево, платья и юбки — их невозможно представить без изящной обуви.

На показе Dolce&Gabbana осень-зима 2024/2025 черные лодочки и слингбэки замечательно дополнили кружевные платья-комбинации и брючные костюмы из бархата, рассказала «Ленте.ру» стилист Ольга Таразевич. А на показе осень-зима 2024/2025 Nina Ricci модели выходили на подиум в красных лодочках с кружевными колготками. По словам эксперта, дизайнеры делали ставку на цвет: яркие лодочки выступали не только акцентом, но продолжением образа total red.

Если вы поклонница более спокойных и понятных образов, то смело комбинируйте туфли на каблуке с базовой одеждой. Сочетайте их с брючными костюмами, юбками и платьями в длине миди, джинсами и рубашками Ольга Таразевич стилист

Балетки и туфли в стиле Мэри Джейн

Еще одним трендом этой осени будут балетки и туфли в стиле Мэри Джейн — похожие на балетки, но с ремешком на подъеме и закругленным мысом.

Сочетать такую женственную обувь можно со свободными брюками или джинсами. Также можно выбрать более элегантный вариант, надев их как дополнение к юбкам или платьям.

Лоферы

Уже не первый год в моде остаются лоферы. Их можно выбирать как на толстой рифленой подошве, так и в классическом варианте — на плоском ходу. Такая пара подойдет практически под любой образ, будь то джинсы, брюки или платья.

В лоферах в этом году уже были замечены модели Хейли Бибер и Джиджи Хадид, также актрисы Кэти Холмс и Эмма Уотсон

Обувь с открытыми пальцами

Если сентябрь будет теплым, у девушек, которые продолжают идти в ногу с модой, еще есть возможность создать трендовый лук с помощью обуви с открытыми пальцами.

Такие образы уже заметили на показах Schiaparelli и Chanel. Жена футболиста Дэвида Бекхэма, модный дизайнер Виктория Бекхэм в рамках коллекции pre-fall 2024 года для своего бренда отдала предпочтение сапогам-чулкам с открытыми пальцами в сочетании с женственными платьями и мини-юбками, отметила Ольга Таразевич. А босоножки решила сочетать с носочками и брючными костюмами.

Сапоги с широким голенищем

С наступлением холодных месяцев многие обновляют свой гардероб. Здесь на помощь модницам приходят высокие сапоги с голенищем-гармошкой, которые сохраняют тепло и комфорт. Кроме того, подобная обувь позволяет создать эффект более стройных ног.

Носить эти сапоги можно с:

трендовыми мини-платьями;

платьями и юбками в длине миди и выше колена;

мягкими трикотажным вещами;

денимом и джинсами скинни, которые возвращаются в моду осенью 2024 года.

Опытные модницы могут попробовать заправить в них широкие брюки.

Сапоги с облегающим как носок голенищем можно сочетать с узкими юбками и платьями разной длины

Ботфорты

Наравне с сапогами на подиумах ботфорты также не выйдут из моды. Дизайнеры бренда Gucci сочетают их с короткими шортами, кружевными платьями-комбинациями и длинными платьями с открытыми плечами, а бренд Ferragamo создает с ними монохромные образы.

Такую обувь можно носить не только с юбками и платьями, но и с бермудами и брюками-кюлотами, добавила Ольга Таразевич.

Стилист Евгения Гудошина в беседе с «Лентой.ру» также уточнила, что в моде будут ботфорты разных форм и из разных материалов: облегающие и свободные, замшевые и кожаные, на каблуке или толстой подошве. По ее словам, носить их можно с короткими юбками, юбками миди и макси с высоким разрезом.

Также обувь можно заправлять в леггинсы или джинсы скинни со свободной рубашкой или свитером с высоким горлом.

Ботинки на массивной подошве

Ботинки на массивной подошве — уже не просто тренд, а жизненная необходимость в межсезонье. Дизайнеры выпускают их как в более грубой стилистике, так и в более нейтральном прочтении. Стилизовать такую обувь можно в гранжевых образах, например, с черными колготками в тон ботинкам или с изящными платьями Ольга Таразевич стилист

По словам Евгении Гудошиной, лучше выбирать ботинки на грубой подошве с мелкими люверсами (отверстиями для шнурков). Так они будут смотреться легче и элегантнее, а значит, будут выигрышно сочетаться с любым образом: и с костюмом в офис, и с оверсайз-толстовкой на прогулку.

Для более дерзких образов подойдут грубые байкерские сапоги с пряжками и заклепками — настоящий мастхэв среди осенней и зимней обуви. Ими можно дополнить образы с косухами или носить такие ботинки с легкими платьями из летнего гардероба в сочетании с тонкими водолазками.

Чопперы

Удобной альтернативой ботинкам на шнурках могут стать чопперы, которые когда-то были атрибутом байкеров. Раньше их носили с рваными джинсами и растянутыми майками, но сегодня чопперы сочетают с платьями, оверсайз-жакетами, брюками и классическими пальто.

Обувь с квадратным мысом

Не первый сезон дизайнеры выпускают обувь с квадратным мысом. Это не только стильно, но и удобно. На показе Louis Vuitton можно увидеть множество подобных моделей:

серые, коричневые, голубые и даже желтые ботильоны на устойчивом каблуке;

черные высокие сапоги;

молочные, белые и черные туфли с квадратным носком.

Квадратный мыс в фэшн хит-параде потеснил острый вытянутый, добавила Гудошина. Срезанный прямой носок сегодня дополняет любые формы актуальной обуви. Полуботинки и лоферы с таким носом получают более маскулинную форму, поэтому носить их можно как с юбками по колено, так и с брючными костюмами. А туфли с квадратным носом несут флер ретростилистики, поэтому будут хороши с юбками макси и скромными закрытыми платьями с четкими линиями кроя.

Сочетать ботильоны с квадратным мысом можно так же, как и обувь с острым мысом, — с брюками, джинсами, юбками, платьями и бермудами

Ботинки челси

Универсальной обувью на осень 2024 станут ботинки челси с элементами от сапог-казаков: чуть скошенным каблуком или вытянутым носом. Эта форма уже стала современной классикой и сочетается, например, с актуальными джинсами клеш или трикотажными платьями.

Лакированная обувь

Особое внимание в этом сезоне дизайнеры уделили лакированной обуви. Очень стильно смотрятся винные слингбэки Stella Mccartney, черные туфли с ремешком на щиколотке на показе Valentino, а также лакированные сапоги цвета бургунди от Bottega Veneta.

Сочетать такую обувь можно с матовыми фактурами. Например, под ботильоны отлично подойдет жакет из костюмной ткани и джинсы, а к слингбэкам винного цвета — черный брючный костюм, отметила Ольга Таразевич.

Обувь на платформе

Обувь на платформе вновь вернулась на подиумы: в ней можно заметить моделей таких брендов, как Christian Dior, Gucci, Victoria Beckham и Balman.

В дождливые осенние дни такая пара может стать спасением. Кроме практичности, подобная обувь обладает еще одним неоспоримым преимуществом: добавляет рост и зрительно удлиняет ноги Ольга Таразевич стилист

Обувь с металлическим мысом

В коллекциях модного дома Schiaparelli можно увидеть множество моделей обуви с металлическим мысом. Эта маленькая деталь не только защищает обувь, но и становится самостоятельным стильным элементом образа.

Таразевич рекомендовала присмотреться к подобной обуви поклонницам лаконичных образов. Металлический мыс, фурнитура на сумке и украшения способны верно расставить акценты и создать стильный и законченный лук.

Кроссовки и кеды

Осень 2024 года прочно ассоциируется с возвращением элегантной обуви, но современный гардероб невозможно представить без удобных кроссовок и кед, которые остаются в трендах уже не первый сезон.

Смелые модницы могут попробовать мюли-кроссовки (нос у подобной обуви от кроссовок, а задник — открытый) и кроссовки с «грязной/поношенной» фактурой.

Замена шнурков на атласные или кружевные ленты — стильный и бюджетный прием, который позволит превратить любимые кроссовки в трендовые, подчеркнула Ольга Таразевич.

По мнению Евгении Гудошиной, настоящим трендом этой осени станут также кеды в ретростиле. Модели, напоминающие обувь для боулинга, или перевыпущенные бестселлеры 80-х от спортивных брендов, можно сочетать с модными в этом сезоне рабочими куртками, серыми носками и прямыми прозрачными юбками.

Актуальные кроссовки давно перестали быть безобразно огромными, а вот комбинирование материалов все еще в тренде. Выбирайте сочетание сетки, кожи, замши или микс нескольких цветов в одной модели. Подошва остается высокой, но уже не тракторной, а более сглаженной, литой Евгения Гудошина стилист

Помимо этого, в 2024 году в моду вернулись кроссовки-слипоны на ремешках и липучках.

Цвета и материалы обуви на осень-2024

Цвета

Говоря о трендах, невозможно пройти мимо актуальных цветов наступающего сезона. Если у вас большое количество черной обуви, отправляйтесь на поиски цветной, посоветовала Ольга Таразевич. Шоколадные лодочки, небесно-голубые ботильоны, винные слингбэки, карамельные сапоги или красные кеды могут стать стилеобразующей вещью вашего осеннего гардероба.

И, конечно, вишневый цвет в любых формах от лоферов и балеток до сапог — самый модный оттенок осени 2024. Такая обувь легко сочетается с базовыми черными, темно-синим и серым, но рекомендую также поэкспериментировать в духе современного колор-блока и носить вишневый с голубым и бледно-желтым Евгения Гудошина стилист

Не забывайте про носки, гольфы и цветные колготки. Добавляйте модные сумки и перчатки. В сочетании с актуальными аксессуарами трендовая обувь заиграет еще более яркими красками, подчеркнула собеседница.

Принты

В сезоне осень-зима 2024 года будут актуальны животные принты: например, зебра, леопард или змеиная кожа. Их можно использовать как основной акцент в модном образе. Даже если лук будет составлен из базовых вещей, туфли или ботинки с таким принтом добавят индивидуальности и стиля.

Также в моде этом сезоне будут растительные и фантазийные абстрактные расцветки.

Популярность набирает кастомизированная обувь — расписанные вручную ботинки, туфли, кроссовки

Декор

Выигрышно будут смотреться на обуви декоративные металлические броши или стразы, например, на мысе ботильонов.

Материалы

Уже не первый год модная индустрия стремится развивать тренд на устойчивость и экологичность. Сейчас необязательно идти на компромиссы со стилем, чтобы одеваться модно, при этом поддерживая и сохраняя окружающую среду.

По словам экспертов, обувь из экокожи сейчас занимает более половины от всего представленного в магазинах и на маркетплейсах ассортимента. Такие модели, как правило, дешевле, чем обувь из натуральных материалов, однако их качество с каждым годом становится только лучше.