Модный маникюр на осень-2024: идеи дизайна ногтей

Осенью из трендов маникюра уходят яркие оттенки и принты, их традиционно сменяют более приглушенные тона и дизайны. Сезон 2024 не станет исключением, однако некоторые идеи летнего нейл-арта в ближайшее время все же останутся в моде. Например, дизайн «аура» или френч с тонкими полосками. Какие тренды и цвета будут на пике популярности этой осенью и как правильно выбрать форму ногтей — в материале «Ленты.ру».

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Модные цвета на осень-2024

Коричневый

Этой осенью в тренде будет коричневая палитра — от пастельно-карамельных тонов до темных оттенков. Но главная фишка сезона — шоколадное, кофейное и шоколадно-кофейное покрытие, рассказала в беседе с «Лентой.ру» мастер ногтевого сервиса, преподаватель академии красоты «Эколь» Елена Воробьева.

Она отметила, что с наступлением осенних холодов теплые, согревающие оттенки станут особенно актуальны. В том числе потому, что они нейтральны и подойдут школьницам и студенткам, которые вернутся осенью к учебному дресс-коду.

Коричневый можно сочетать с белым, зеленым и нюдовыми оттенками

Красный

Классический красный маникюр в базовой цветовой палитре в осенний период будет хорошо смотреться с теплыми свитерами. Главная особенность лака такого цвета — он подходит для ногтевой пластины любой формы и любой длины, подчеркнула Елена Воробьева.

Мастер маникюра Анна Мордвинцева в беседе с «Лентой.ру» добавила, что для первой половины осени отлично подойдет модный оттенок «Красный помидор». А винно-красный цвет она назвала вневременной классикой, отметив, что делать маникюр с таким цветом можно хоть каждый год.

Зеленый

Среди модных тонов осеннего маникюра выделяют также зеленый. От ярких и травяных оттенков, которые девушки выбирали летом, на пике будут приглушенные тона. Например, из актуальных оттенков лака можно выделить изумрудный, оливковый, хаки и темно-зеленый, которые всегда освежают образ.

Молочный

Молочный маникюр на осень также станет отличным решением для прохладных месяцев. Прозрачные серые и белые цвета уже были представлены на модных показах Proenza Schouler и Helmut Lang. Кроме того, звезды американского шоу-бизнеса Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян выбирали для выхода маникюр в молочных оттенках.

Желтый

Еще одной тенденцией осеннего маникюра в 2024 году будет желтый цвет. В то время как его яркие оттенки популярны в летний период, в осеннем дизайне можно выбрать более приглушенные варианты: например, горчичный.

Однако подбирать оттенок горчичного стоит, ориентируясь на подтон кожи. С этим сможет помочь мастер маникюра.

Какие еще цвета будут в тренде этой осенью

Молочная база также остается на пике популярности осенью 2024 года. Такой маникюр можно украсить блестками, стразами или поталью — имитацией сусального золота.

Серый/асфальтовый станет прекрасным продолжением серого total look и подойдет к любому другому образу.

Нюд, черный, белый — классика, которая остается актуальной в 2024 году.

Модные дизайны на осень-2024

Акварель

«Этой осенью популярны будут акварельные дизайны ногтей. В такой технике отлично смотрится янтарный дизайн — золотисто-медовые нити красиво переплетаются с золотом потали или акцентно разбавленными блестками», — отметила Елена Воробьева.

Френч

Не стоит забывать и о французском маникюре, который в этом осеннем сезоне остается на высоких позициях. Сейчас популярен френч с ультратонкой и немного завышенной полосой, который отличается от классического варианта.

Такой маникюр можно сделать с градиентом, например, переходом от светло-желтого к зеленому оттенку.

Среди модных трендов во френче можно выделить также:

французский маникюр в сочетании с шоколадно-коричневыми полосками;

стильный французский маникюр с черными полосками;

маникюр с золотыми кончиками и мизинцами, полностью окрашенными в золотой цвет.

«Аура»

Еще одним модным дизайном ногтей на осень станет так называемая «аура». Aura nails — градиентный дизайн, который постепенно вытесняет проверенный временем омбре. В то время как омбре построен на плавном переходе цвета, «аура» имитирует вид энергетического поля, обычно с эффектом сияния или ореола вокруг центра ногтя.

Поклонницы минимализма могут начать с простого варианта «ауры» — одноцветного. В этом случае в качестве основы выбирают прозрачную или нюдовую базу, а затем при помощи однотонного покрытия на каждом ногте создают круглый градиент. Цвета при этом могут быть разными: например, лиловый, сливово-желтый или светло-розовый.

Если хочется поэкспериментировать, можно отдать предпочтение более ярким вариантам: например, использовать для создания «ауры» насыщенный синий, который «растягивается» за счет небесно-голубого оттенка.

Актуальными будут и сочетания изумрудно-зеленого с салатовым, фуксии с нежно-розовым, оранжевого с трендовым цветом «Персиковый пух», а также черного со светло-серым.

С таким дизайном ногтей уже были замечены актрисы Ванесса Хадженс, Меган Фокс, а также певицы Лиззо и Дуа Липа

Каменный дизайн

Одной из самых актуальных тенденций в маникюре осенью 2024 года станет «каменный дизайн», который сочетается с серой атмосферой осени, отметила Елена Воробьева.

Свое название он получил из-за серого цвета, напоминающего камни. Дизайн стал трендовым из-за своей универсальности: он может стать хорошей альтернативой нюдовым и черным оттенкам.

Любительницы более теплых тонов могут выбрать приближенные к коричневому оттенки серого. А тем, кто предпочитает более насыщенные цвета, подойдет графитовый или темно-серый цвет с синими подтоном.

Линии

Одна из модных тенденций этой осени — линии. Маникюр будет хорошо смотреться с дизайном из геометрических узоров и металлических линий, выполненных с помощью специальных полос для нейл-арта из фольги.

Фарфор

Красивая идея для маникюра — «фарфоровый дизайн», который набирает популярность во всем мире. Особенно актуальны в последнее время рисунки фарфоровой посуды, перенесенные на ногти. В России же трендом становится маникюр в стиле гжели — народной сине-голубой росписи на белой керамике.

Кристаллы

К одной из самых простых, но в то же время изящных тенденций 2024 года, можно отнести кристаллы. Добавить несколько страз в маникюр можно даже тем девушкам, которые должны соблюдать дресс-код из-за работы или учебы. В таком случае в качестве базы можно взять любой пастельный или спокойный цвет, чтобы не перегружать ногти.

Также стразы отлично сочетаются с яркими оттенками — такой маникюр подойдет модницам, которые хотят добавить красок в свой образ

3D-маникюр

3D-маникюр сейчас особенно популярен в Корее и Японии, однако тренд постепенно приходит и в другие страны. Чтобы сделать такой нейл-арт, потребуется специальный гель, которому можно придать любую форму. Вместо него также можно использовать специальные типсы с готовым матовым или глянцевым дизайном.

Такой вариант маникюра будет удачнее всего смотреться на длинных ногтях, но подойдет и для коротких.

Черепаховый

Палитра коричневых оттенков (от пастельно-карамельных до темных) удачно сочетается с оранжевым тоном, что позволяет создать на ногтях анималистичный черепаховый принт. Оригинальным решением станет выбор шоколадно-коричневого оттенка для основы и желтого — для создания пятен.

Модные формы ногтей на осень-2024

Когда речь заходит о форме ногтей, клиентки все чаще отдают предпочтение удобству и комфорту, нежели модным тенденциям. Самыми частыми запросами остаются квадрат, овал и миндаль Елена Воробьева мастер ногтевого сервиса

Для длинных ногтей эксперт посоветовала выбирать миндальную форму — это снижает вероятность поломки ногтевой пластины. На короткие ногти подойдут формы «квадрат» и «мягкий квадрат». Обратите внимание, что жестких правил нет: все зависит от индивидуальных предпочтений и выбранного дизайна.

Например, френч подойдет как маникюр на короткие квадратные ногти. Янтарный или малахитовый дизайн отлично будет смотреться на ногтевой пластине овальной формы. А вот с длинными ногтями будет сочетаться практически любой дизайн: будь то каменный, френч или желейный.