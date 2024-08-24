Канделаки назвала четыре секрета своей идеальной фигуры

Телеведущая, директор канала ТНТ, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), отвечая на вопросы подписчиков, сообщила, что ее прекрасная фигура — результат правильного питания, полноценного сна, дисциплины и спорта. Она отметила, что ее внешность и статус — не дар свыше, а результат упорного труда.

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Спорт, питание, сон, дисциплина. Я понимаю, хочется какой-то волшебной таблетки. Выпил — и худой, умный, успешный. Но, к сожалению, никакого волшебства. Кому-то везет с фигурой, но у меня все достижения через упорство и труд. Обидно, но я свыклась с этой мыслью. Мои внешность и статус — не дар свыше, а результат упорной работы, и я этим очень горжусь, — написала в блоге Канделаки.

Ранее Канделаки заявила, что артистам нужно понимать уровень ответственности перед обществом и время, в которое они живут. Так она прокомментировала скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой, прошедшую в декабре прошлого года. По словам телеведущей, страна «находится в сложном историческом моменте, идет СВО», и мы продолжаем жизнь благодаря тем, кто нас защищает.

Канделаки добавила, что можно работать на развлекательном ТВ, но у всего есть границы. По ее словам, произошедшее стало уроком для звезд — и тех, кто участвовал, и тех, кто был непричастен. Большинство артистов это заставило задуматься.