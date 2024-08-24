Четыре правила, которые стоит соблюдать мужчинам, носящим бороду

Борода, кажется, снова врывается в тренды. Но, на первый взгляд, незамысловатый атрибут требует от современного мужчины серьезных усилий для поддержания хорошего состояния. Барбер Виталий Нелидов подсказал нам несколько правил ухода за бородой, с которыми вашему мужчине точно стоит ознакомиться, если он хочет вызывать одно лишь восхищение.

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1.Триммер — мастхэв

В арсенале современного обладателя бороды обязательно должен быть хотя бы один триммер. Далеко не каждый мужчина решится отращивать слишком длинную бороду, предпочитая останавливаться на среднем варианте. Здесь без помощи триммера не обойтись, так как только с его помощью можно добиться симметрии. Наш эксперт рекомендует обзавестись различными насадками для триммера, чтобы качественно обрабатывать все зоны лица.

2. У бороды должна быть форма

Чтобы вашего мужчину не спутали со сбежавшим лесником, важно озаботиться приданием бороде формы. Если мужчине сложно определиться, какая форма бороды и усов ему подойдет больше всего, стоит обратиться к профессиональному барберу, который подберет оптимальный вариант благодаря своей насмотренности. Позже мужчина может уже сам приноровиться поддерживать форму в домашних условиях.

3. Отдельный фен

Теперь вы можете смело подарить своему бородачу отдельный фен, так как борода длиннее среднего нуждается в регулярных банных процедурах. Наш эксперт рекомендует подобрать специальный шампунь для бороды, а те, кто не планирует отращивать слишком длинные волосы на лице, могут обойтись и гипоаллергенным мылом, чтобы не вызвать раздражение на коже. Эксперты не рекомендуют оставлять длинную бороду сушиться самостоятельно, важно помочь ей с помощью фена, а затем нанести ухаживающее средство, чтобы волосы не были слишком жесткими.

4. Окрашивание бороды

Да, борода, как и волосы на голове мужчины, должна быть однотонной. Седые проплешины или усы другого цвета — все это придаст образу больше небрежности, ни о какой привлекательности не может быть и речи. Подобрать цвет для бороды несложно: ориентируйтесь на цвет своих волос и подбирайте оттенок на два-три тона темнее.