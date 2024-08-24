Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала, как выглядит без фильтров

Таллула уверена, что любить себя нужно при любых обстоятельствах. 30-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса с подросткового возраста страдает из-за высыпаний на коже. Девушка рассказывала, что перепробовала все возможные средства, однако окончательно избавиться от акне так и не смогла.

© Соцсети

По мнению Таллулы, любовь к себе должна быть на порядок выше любых особенностей внешности. Уиллис опубликовала честное селфи, на котором продемонстрировала, как выглядит её кожа без косметики и фильтров.

© Соцсети

В следующий раз, когда вы будете переживать из-за высыпаний, подумайте о том, что прыщики – это просто ваша особенность. Не ругайтесь на себя за это, пожалуйста, — написала Таллула под снимком.

Девушка отметила, что иногда её кожа выглядит в разы хуже, однако она старается не унывать. Уиллис не всегда может повлиять на свою внешность, поэтому любит и принимает себя абсолютно любой.