«Это не инъекции». Жене Малинина пришлось оправдываться из-за внешности

Жена певца Александра Малинина ответила на упреки в «каменном» лице. Об этом стало известно из соцсетей.

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62-летняя супруга певца Александра Малинина Эмма ответила на комментарии пользователей, которые раскритиковали ее внешность. Некоторые из них обратили внимание, что лицо женщины выглядит безэмоционально.

По словам Малининой, она намеренно контролирует свою мимику.

«Вижу комментарии под своими видео, что у меня „каменное“ лицо. Якобы благодаря инъекциям. Нет, дорогие, я просто давно научилась контролировать свою мимику, не гримасничать. Спасибо моей бабушке, которая очень доходчиво и на примерах показала, до чего могут довести гримасы», — рассказала она.

Женщина добавила, что тщательно следит за кожей лица и не забывает о здоровом образе жизни — именно поэтому в свои 62 года она так хорошо выглядит.

«Массаж я предпочитаю точечный акупунктурный, обожаю роликовые массажеры + поглаживающие движения (всегда наверх). И, конечно, спорт и массаж тела/головы — обязательны для красоты лица», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что 23-летняя дочь Александра Малинина Устинья уехала с женихом на отдых в Италию.