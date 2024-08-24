Pinterest назвал тренды грядущей осени

Всеми любимый мотиватор Pinterest поведал поклонникам о главных трендах грядущей осени. Так, платформа занялась анализом данных глобального поиска с июня 2023-го по июнь 2024-го. Сейчас выделяется рост популярности кулинарных книг (количество запросов выросло на 130%). А ещё пользователи увлечены японской культурой: они вдохновляются «азиатской осенней модой» и «японскими интерьерами».

© Mainstyle

Довольно часто люди ищут кадры японского винтажного искусства, цветочного декора и тёплого комнатного освещения. В целом большинство приходят по запросу дзен-хаус — пользователи на 405% чаще пишут его в поисковой строке. Новый тренд! А ещё в сердце читателей природа и связь с натуралистикой. Что касается моды, то запросы на стеганые юбки, пальто-оверсайз и свитеры с лобстерами в приоритете. В бьюти вновь главенствует японский нейл-арт, а для волос рекомендуют рыжий цвет волос и чёлку. Так что самое время задуматься о смене образа. На лицо наносим сияющий и влажный макияж, ведь он всё еще на пике популярности.

Чаще всего из еды ищут грибы сморчки и рецепты с ними, фисташковое масло и, конечно, как вы могли догадаться, японскую еду — курица карааге и кацу карри. А из хобби, новое поколение выбирает создание ювелирных украшений, изготовление сумок и вязание. Специалисты отметили, что зумеры вновь проявляют интерес к книжным клубам, театральным кружкам и спортивным секциям, особенно бегу. Такие прогнозы нас радуют!

Источник фото: Kiel James Patrick