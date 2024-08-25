Известный врач прокомментировал изменения во внешности Киркорова

Поп-король отечественного шоу-бизнеса, несмотря на свой немолодой возраст, не устает удивлять и даже отчасти восхищать поклонников. Артист то и дело выходит в свет с необычными изменениями во внешности, заставляя общество безустанно говорить о нем.

На этот раз Филипп Бедросович вновь появился перед публикой в новом обличие. Киркоров презентовал свои накаченные руки, заявив, что помочь достичь спортивной формы ему помогли ежедневные утренние тренировки. Однако тут же в сети общество накинулось на 56-летнего певца с обвинениями во лжи. По мнению поклонников, Филипп не мог бы в своем возрасте добиться таких крутых результатов. То есть, вероятнее всего, Киркоров вновь стал пациентом клиники пластической хирургии.

Своё мнение по этому поводу высказал известный фитнес-тренер Денис Полевой. По словам специалиста, чтобы добиться таких упругих спортивных рук, необходимо не только тщательно тренироваться, но и придерживаться специальной диеты. Однако возраст певца уже немолодой, а, значит, все его обменные процессы существенно замедленные.

«…необходимо быть в профиците, соответственно нужен хороший обмен веществ для усвоения нутриентов. В этом возрасте ЖКТ не выдержит такой нагрузки!», — утверждает тренер.

Стоит отметить, что многие пользователи сети выразили свое недовольство фигурой певца. По их мнению руки выглядят не пропорционально и не естественно и достаточно сильно портят внешний вид такого популярного артиста.