Что положить в косметичку тем, кто не пользуется косметикой

Не все женщины используют декоративную косметику в повседневной жизни. Тем не менее, косметичка может быть полезным инструментом для ухода и поддержания свежести. "Рамблер" расскажет, что стоит положить в косметичку тем, кто не пользуется косметикой.

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1. Увлажняющий крем

Даже если вы не наносите тональный крем или румяна, кожа все равно нуждается в увлажнении. Выберите легкий увлажняющий крем, который можно использовать утром и вечером. Для путешествий и рабочих дней компактная упаковка будет особенно удобной. Хорошо увлажненная кожа — залог ее здоровья и естественного сияния, даже без макияжа.

2. Бальзам для губ

Губы, как и кожа лица, нуждаются в защите и увлажнении. Гигиеническая помада или бальзам для губ помогут предотвратить сухость и трещины, особенно в холодное время года. Выбирайте средства с натуральными компонентами и SPF-защитой, чтобы губы оставались увлажненными и защищенными от солнца.

3. Солнцезащитный крем

Даже если вы не наносите макияж, защита кожи от солнца остается важным аспектом ухода. Солнцезащитный крем с SPF 30 и выше поможет предотвратить преждевременное старение, пигментацию и другие повреждения кожи, вызванные ультрафиолетом. Маленький флакон легко поместится в косметичку и всегда будет под рукой.

4. Масло для кутикулы

Забота о руках и ногтях — это часть базового ухода за собой. Если вы не красите ногти лаком, обратите внимание на масло для кутикулы. Оно помогает поддерживать ногти крепкими, а кожу вокруг них — увлажненной и мягкой. Используйте его пару раз в неделю, и ваши руки всегда будут ухоженными.

5. Салфетки для лица

Вместо тонального крема и пудры в косметичке могут быть салфетки для лица. Они помогут быстро освежить кожу и удалить излишки жира в течение дня. Матирующие салфетки особенно полезны для тех, у кого жирный тип кожи, а влажные — для быстрого очищения после тренировки или долгого дня.

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6. Антисептик для рук

Гигиена рук — это еще один важный аспект повседневного ухода. Маленький флакон антисептика можно легко разместить в косметичке. Он пригодится в путешествиях, транспорте или в других местах, где нет возможности помыть руки. Особенно в условиях пандемии, поддержание чистоты рук стало необходимым элементом личного ухода.

7. Расческа или щетка для волос

Небольшая складная расческа пригодится для того, чтобы поддерживать волосы в порядке на протяжении дня. Это важный аксессуар для всех, кто хочет выглядеть аккуратно, даже если нет времени на полноценную укладку. Волосы — это важная часть образа, и ухоженная шевелюра всегда производит хорошее впечатление.

8. Вода для лица

Одна из приятных вещей, которую можно найти в косметичке без макияжа, — это маленькая бутылочка термальной воды. Она поможет быстро освежить лицо в жаркий день или после долгого перелета. Термальная вода увлажняет кожу и снимает раздражение, не требуя дополнительных усилий.

9. Зеркальце

Небольшое карманное зеркало — вещь, без которой трудно обойтись. Даже если вы не используете косметику, проверка внешнего вида перед важной встречей или встречей с друзьями может дать вам уверенность в себе.

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