Дэвид Бекхэм снялся с голым торсом во время тренировки

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм снялся с голым торсом на тренировке. Спортсмен опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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49-летний Дэвид Бекхэм позировал в голубых шортах, серых носках и красных кроссовках. При этом бывший футболист не стал надевать футболку. Спортсмен сидел в спортзале с гантелями в руках.

Дэвид Бекхэм не только ходит на тренировки, но и выращивает овощи. Недавно бывший футболист поделился фотографиями своих кабачков.

В марте спортсмен также продемонстрировал свой курятник и выразил благодарность своей жене Виктории Бекхэм, бывшей участнице группы Spice Girls, за вдохновение. Как выяснилось, она подарила ему курятник на Рождество.

Виктория познакомилась с будущим супругом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.

Ранее была раскрыта причина, по которой Виктория и Дэвид Бекхэм конфликтуют.