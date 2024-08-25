Девушку актера Ди Каприо засняли в крошечном бикини

Модель Витторию Черетти заметили во время отдыха с голливудским актером Леонардо Ди Каприо на юге Франции. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли 26-летнюю Витторию Черетти, когда она лежала на шезлонге на яхте. Модель загорала в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость была с распущенными волосами и без макияжа. 49-летний Леонардо Ди Каприо отдыхал в синих плавательных шортах и солнцезащитных очках. Пара проводила время вместе со своими друзьями.

Слухи о романе актера с Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября артиста и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В марте влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.

Недавно актер получил травму на Сардинии. Когда Ди Каприо купался в Средиземном море, его ужалила медуза. Папарацци засняли, как Виттория Черетти осматривала красное пятно на ноге артиста. По информации журналистов, актеру быстро обработали рану, он почти не пострадал.

Ранее возлюбленная Ди Каприо показала фигуру в «голом» платье.