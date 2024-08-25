Как выбрать идеальный крем для лица

Правильно подобранный крем для лица может решить многие проблемы с кожей. Как грамотно выбрать крем средство, рассказала химик-косметолог Наталья Ткаченко.

«Секрет эффективного ухода в том, чтобы правильно определить проблемы, задачи и особенности своей кожи и подбирать крем, который содержит активы для решения этих задач», – рассказала эксперт.

По ее словам, чтобы правильно подобрать крем, для начала необходимо определить тип и основные проблемы кожи. Так, для сухой кожи подойдут жирные питательные кремы, а для обезвоженной – легкие средства с церамидами.

Для жирной и комбинированной кожи в составе крема должны быть отшелушивающие компоненты (кислоты, ретинол, энзимы). Эти же вещества будут полезны для кожи с пигментацией. Также следует добавить в уход осветляющие компоненты (транексамовая кислота, витамин С, экстракты шелковицы и петрушки).

Для кожи с куперозом нужны активы, укрепляющие сосуды. Это может быть витамин С, рутин, экстракты гинкго билоба, конского каштана или центеллы, сообщают «Известия».

Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения, терапевт Станислав Ионов рассказал, в каких случаях возникают прыщи на подбородке. По его словам, чаще всего такая проблема встречается у подростков. Из-за перестройки эндокринной системы нарушается жировой обмен, в протоках жировых желез возникают пробки, что и приводит к кожным высыпаниям.