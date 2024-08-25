Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в нижнем белье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Ксения Собчак позировала в черном топе, телесных стрингах и солнцезащитных очках на улице. Телеведущая была запечатлена с небрежным пучком.

Недавно журналистка снялась в белом облегающем платье с изображением девушки. Ксения Собчак дополнила наряд черной кепкой, массивными солнцезащитными очками, бусами и коричневой сумкой. Знаменитость позировала с уложенными волосами и макияжем с красными губами.

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На прошлой неделе Ксения Собчак показала фигуру с кубиками. Знаменитость выложила фото, на которых была запечатлена в топе-бандо, широких брюках и рубашке. Журналистка написала, что идет «к лучшей версии себя».

А на днях Собчак поделилась кадрами в купальнике на отдыхе в Италии. Телеведущая снялась в кирпичном лифе от бикини и горчичных шортах в полоску. Журналистка добавила к пляжному образу соломенную шляпу, солнцезащитные очки, цепочку на талию, колье, браслет и кольца. Интернет-пользователи высмеяли фигуру знаменитости, заявив, что она якобы поправилась.

Ранее Ксения Собчак восхитилась трендом на мужские трусы.