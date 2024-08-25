Валя Карнавал снялась в бикини и туфлях на каблуках под водой

Блогерша и певица Валя Карнавал снялась в откровенном образе под водой. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

22-летняя Валя Карнавал позировала в белом бикини, крошечных шортах, рубашке и черных туфлях на каблуках. Блогерша позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовыми губами.

Недавно интернет-пользователи раскритиковали фигуру Вали Карнавал на снимках в леопардовом крошечном бикини. По мнению подписчиков, блогерша сделала пластику и стала похожа на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Пластический хирург Денис Агапов рассказал, что певица могла потратить на операции по увеличению груди и липомоделирование ягодиц около 3,5 миллиона рублей.

Валя Карнавал стала известна благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м блогерша начала музыкальную карьеру, записав трек «Психушка». В феврале 2022 года артистка приняла участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой. Недавно певица выпустила клип на песню «Вдох-выдох». Знаменитость рассказывала, что съемки музыкального ролика дались ей тяжело. Она «получила солнечный удар и некоторое время провела без сознания».

Ранее Валя Карнавал показала фигуру в топе и трусах после слухов о пластике.