Ким Кардашьян выложила фото без макияжа

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян показала лицо без макияжа после критики внешности. Бизнесвумен опубликовала снимок в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ким Кардашьян была запечатлена в спа-салоне. Звезда реалити-шоу лежала без косметики на кушетке. Модель собрала волосы в небрежный пучок и надела повязку на голову.

На прошлой неделе Ким Кардашьян раскритиковали после того, как в сети появились ее фото без фильтров и фотошопа. Папарацци подловили модель в Нью-Йорке. Звезда реалити появилась на публике в бежевом облегающем платье, к которому добавила ботильоны на каблуках в тон и желтую сумку. Кардашьян распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. Интернет-пользователи заявили, что бизнесвумен выглядит хуже, чем ее 68-летняя мать Крис Дженнер.

На днях Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля жены Канье Уэста, Бьянки Цензори. Модель попала в объективы фотографов, когда выходила из машины. Звезда появилась на публике в молочном боди и полупрозрачных легинсах в тон. При этом она не стала надевать бюстгальтер. Бизнесвумен дополнила образ массивным браслетом и вьетнамками. По мнению интернет-пользователей, Кардашьян выглядела как нынешняя супруга Канье Уэста.

Ранее дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян обвинили в плохом обращении с собакой.