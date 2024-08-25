46-летняя Толкалина снялась в «голом» платье на крыше дома

Актриса Любовь Толкалина снялась в откровенном образе на крыше дома в Санкт-Петербурге. Артистка опубликовала снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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46-летняя Любовь Толкалина позировала в темном прозрачном макси-платье. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка была запечатлена с небрежным пучком и естественным макияжем.

В начале августа Любовь Толкалина выложила фотографии, где позировала без одежды. Актриса стояла полностью обнаженной в поле, повернувшись спиной к камере. Звезда была запечатлена с распущенными волосами.

Артистка рассказывала, что не посещает тренажерные залы, чтобы поддерживать фигуру в форме. Вместо этого Любовь Толкалина предпочитает заниматься йогой дома. Кроме того, знаменитость любит бегать, плавать и танцевать под любимую музыку. Любовь Толкалина признавалась, что ей достаточно 15 минут любой физической активности, чтобы она чувствовала себя бодрой. Актриса также отмечала, что не придерживается определенной диеты, она ест только тогда, когда испытывает чувство голода, и старается не переедать.

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