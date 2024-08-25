Как эффектно актуализировать гардероб осенью 2024

Этот дресс-код позволит быть ещё более эффективной. Брюки, блейзеры, рубашки, костюмы и жилеты сейчас процветают за пределами стерильных, флуоресцентных офисов. Давняя любовь к манере одеваться строго и лаконично снова одобрена высокой модой, получив название «корпокор», или «корпоративный шик», и таких знаменитостей в качестве моделей, как Зендея. «Многие поняли, что возврат к классике имеет длительный эффект», - говорит стилист и модель Бернадетт Вэйда из Нью-Йорка, добавив, что её клиенты жаждут освежить гардероб в преддверии нового делового сезона.

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И это подтверждают данные Pinterest, согласно которым поиск образов в стиле «корпоративный шик» увеличился в этом году на 950%. Пользователей интересуют «стиль ботаников», брюки в тонкую полоску, юбки, жилетки и блейзеры. Согласно прогнозам платформы, «корпокор» станет доминирующей эстетикой наступающей осени.

Чуть более скромный собрат пышной «офисной сирены», он – своеобразное олицетворение геометричной классики и необычный выбор для поколения Z, привыкшего ходить в офис в кроссовках, джинсах и шортах. «10-15 лет назад юные практически не признавали рубашек и галстуков, - напомнила Лаура Райли, основательница и редактор Magasin. – Но с тех пор, как большую часть офисных работников освободил от строгой одежды формат удалённой работы, что частично сохраняется до сих пор, строительные блоки «деловой формальности» приобрели новый смысл».

Некоторые восприняли «корпокор» как продолжение «тихой роскоши» - шикарного минимализма, подхваченного The Row и Jil Sanders как часть эстетики «чистой девушки». Однако, когда дизайнеры берут альбомы и карандаш, чтобы переосмыслить корпоративную культуру, то рисуют модели с большим изяществом, чем у давно правящих минималистов, с акцентом на открытость кожи и строгость силуэтов. «Модные молодые профессионалы, кто впервые попадает в офис, хотят одеваться в бескомпромиссном деловом стиле, поэтому мы видим всё больше наших вещей, быстро переходящих с сайта в реальность», - отметила Кэролайн Магуайр, фэшен-директор компании Shopbop.

В их числе коллекция Victoria Beckham в сотрудничестве с Mango в виде роскошных вещей по относительно невысокой цене: элегантные пиджаки с обтянутыми пуговицами, ботинки оксфорды с вырезами, жилеты с накладными плечами и шерстяные брюки с преувеличенно широкими штанинами. Но главными двигателями «корпокора» в массы стали итальянский модный дом Prada и его дочерняя компания Miu Miu. Так, для сезона осень 2024 Миуча Прада и Раф Симонс представили коллекцию готовой одежды, практически полностью состоящую из вещей «с 9 до 5», которую зрители на показе оценивали сидя на офисных стульях.

Тем временем, трендсеттеры из списка А также были замечены в модификациях униформы «с 9 до 5». На показе круизной коллекции Gucci 2025 дочь Кейт Мосс Лила появилась в застёгнутом на пуговицы блейзере цвета «сливочное масло» и таких же шортах. В элегантных тёмных костюмах в тонкую полоску появлялись на публике модели Наоми Кэмпбелл и Хейли Бибер, актриса Зендея посетила вечернее шоу Джимми Киммела в сером коротком платье-пиджаке, а модель Кендалл Дженнер вышла как-то в строгом зелёном костюме.

Поэтому чтобы выстроить актуальный образ, советуем приобрести качественный пиджак или блейзер. Стилисты советуют его надевать либо как платье, либо с подходящими брюками или джинсами. Кроме того, стоит обратить внимание и на спортивные куртки. Их современная интерпретация предполагает объёмные плечи, как в 80-х, и наличие подчёркивающих талию поясов.

Вэйда сравнивает эти яркие куртки с дизайном пиджака от Alexander McQueen – «воплощением структуры, женственности и силы». По её словам, такая смелая вещица позволит выделиться в толпе. «Когда вы покупаете что-то с подплечниками, вы определяете собственный стиль более чётко, чем это делают остальные», - добавила в заключение стилист.