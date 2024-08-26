Дочь Мадонны показала фигуру в прозрачном кружевном комбинезоне

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон поделилась видео в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

27-летняя знаменитость снялась в кружевном комбинезоне, показывая тело в отражении зеркала. Наряд инфлюэнсера также был оформлен глубоким декольте. При этом волосы она распустила, а от макияжа отказалась.

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В июне Леон вышла на сцену в откровенном виде. Уточнялось, что знаменитость выступила на фестивале в укороченном черном топе с глубокими вырезами, отказавшись при этом от бюстгальтера.