Как выглядеть моложе в любом возрасте за счет правильной кинетики

Когда мы начинаем сожалеем об ушедшей молодости? Тогда, когда наш образ перестает привлекать противоположный пол, теряет свою манкость. И порой это совсем не зависит от возраста. Эксперт по кинетике и невербальному общению Олеся Курылева рассказала WomanHit, как выглядеть моложе и привлекательнее засчет правильных движений тела.

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Обратите внимание на осанку и энергию движения

Первое, что считывают люди при нашем появлении — это ни лицо, ни прическа, ни особенности фигуры, ни дорогая одежда и брендовые украшения, а… силуэт. И происходит это в первые секунды, когда мы, возможно, еще и не думаем, что на нас смотрят.

Олеся: «Основную роль в этом играет ваша осанка, вертикаль, положение шеи, опущенные или расправленные плечи и направление тела: наружу или во внутрь. Вспомните цветок, когда он распускается, набирает силу, то раскрывается от центра к краям, а когда увядает — закрывается. То же самое происходит и с нашим телом».

Наш силуэт и кинетика могут транслировать как старушку, так и ребенка. А могут — и мужскую энергию, которая уместна в бизнесе, чтобы достойно конкурировать с мужчинами, но неуместна для проявления женственности.

Бывает, что на горизонте по силуэту можно подумать, что движется мужчина, а оказывается, что это женщина. Как говорит наш эксперт, все дело в паттернах движений.

«Мужская энергия Ян фокусная, твердая и сосредоточенная. Он рассекает пространство, двигается векторно в фазе от груди. Женская энергия Инь — мягкая, плавная, женщина будто обнимает пространство. Первый импульс при движении идет в ногу — и тело само раскрывается в королевскую осанку. Именно в направлении движения и кроется основное отличие силуэтов людей разных полов. Он рассекает, а она обнимает», — поясняет Олеся.

Понаблюдайте за собой, как вы общаетесь с мужчиной:

- Если тело расположено вперед и вверх — это считывается как сила, мужчина понимает: она сама справится.

- Если тело расположено назад и вверх — это положение высокоранговой женщины, которой хочется делать подарки.

По словам нашего эксперта, если женщина хочет быть привлекательной, ей следует быть водой, но при этом не волноваться, а волновать. Мужчину интригует недопроявленность.

Олеся: «Женские движения основаны на противофазе, когда мы тянемся, одна рука уходит вперед, а противоположное плечо слегка назад. Тогда ваш силуэт раскрывается и делает вас моложе».

Главные паттерны для проявления женственности и статусности

Чтобы оставаться молодой, наполненной энергией и здоровой, следите за своим поведением. Олеся советует:

Держим вертикаль, занимаем достаточно места в пространстве. Спешка, суета — не про женственность. Аристократы никуда не спешат, леди не торопятся. В суетливости нет уверенности, глубины и статуса. Остановитесь, замедлитесь. Не служим процессам и предметам. Все, что мы делаем, это процессы. И важно понять, мы служим процессам или они нам. Считается, как женщина взаимодействует с предметами, так она относится и к миру. Принимаем объемные мягкие позы для привлечения внимания, именно объем создает лучшее впечатление. Важно, чтобы на нас смотрели и любовались. Чем больше в женщине разнонаправленных векторов, тем она ярче и выразительнее. Для наглядности посмотрите на предметы живописи, на греческие скульптуры, где использованы объем и повороты в суставах. Исключаем адаптеры и конфликтогены — жесты, которые крадут женственность. Жесты конфликтогены — любое сфокусированное движение сквозь силуэт собеседника, протыкающие, резкие жесты, острые углы в суставах. Жесты адаптеры помогают расслабиться, снять стресс, адаптироваться, но выдают нервозность и неуверенность. Например: поджимание или облизывание губ, языка, накручивание волос на палец, поправление одежды или прически.

Скрытые сексуальные сигналы: главное не переступить черту

В стремлении понравиться или привлечь внимание потенциального партнера мы неосознанно транслируем скрытые сексуальные сигналы. Это и гордая осанка и объемная манкая поза, прихорашивание, обнажение шеи, поглаживание частей тела или предметов, ладонь-флюгер и томный взгляд. Наш эксперт:

«Скрытые сексуальные сигналы помогают мужчине понять, что он нравится, но здесь главное не перейти границы, знать меру. Неуместный флирт — это вульгарность, вот почему одна девушка выглядит женственно, а другая кажется доступной. Кинетика учит быть женственными, сексуальными — но для своего мужчины, с которым хотим интимности. Окружающим важно транслировать дистанцию».

Благодаря работе со своей кинетикой можно настолько раскрыть свою проявленность, что вам не понадобятся ни походы к пластическому хирургу, ни дорогая косметика, ни изнуряющие диеты. Порой зажимы, стресс, родовые паттерны, переданные предыдущими поколениями, не дают проявляться той красоте, индивидуальности, которая в каждой женщине заложена природой.